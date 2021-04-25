Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

Fenerbahçe'de sezon başlayan teknik direktör Erol Bulut, dış sahada başarılı olmasına rağmen özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçların ardından görevden ayrılmıştı. İç sahada bir çok rekorunu yitiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam Emre Belözoğlu, Kadıköy'de 3'te 3 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi

Fenerbahçe iç sahada Emre Belözoğlu yönetiminde,

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Erol Bulut üst üste 4 maç takılmıştı

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetimindeki son 4 iç saha maçında galip gelememişti. Sezon genelinde de evinde 6 kez kaybedip lig tarihinde daha önce görülmemiş bir değere ulaşmıştı.

