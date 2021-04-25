SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

25.04.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon başlayan teknik direktör Erol Bulut, dış sahada başarılı olmasına rağmen özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçların ardından görevden ayrılmıştı. İç sahada bir çok rekorunu yitiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam Emre Belözoğlu, Kadıköy'de 3'te 3 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

Fenerbahçe'de sezon başlayan teknik direktör Erol Bulut, dış sahada başarılı olmasına rağmen özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçların ardından görevden ayrılmıştı. İç sahada bir çok rekorunu yitiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam Emre Belözoğlu, Kadıköy'de 3'te 3 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi

Fenerbahçe iç sahada Emre Belözoğlu yönetiminde,

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Erol Bulut üst üste 4 maç takılmıştı

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetimindeki son 4 iç saha maçında galip gelememişti. Sezon genelinde de evinde 6 kez kaybedip lig tarihinde daha önce görülmemiş bir değere ulaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kameraya sonra polise yakalandılarÖnce kameraya sonra polise yakalandılar
Fenerbahçe liderlik yarışını sürdürüyor!Fenerbahçe liderlik yarışını sürdürüyor!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Belhanda'nın yerine bedavaya geliyor!

Belhanda'nın yerine bedavaya geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.