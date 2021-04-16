Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!

Fenerbahçe’nin bu sezon yaşadığı puan kayıpları sonrası teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılırken, yerine göreve gelen sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yaptığı taktik değişimi gözlerden kaçmadı.

Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıplarından dolayı Erol Bulut’un oyun formatında değişiklikler yapan Belözoğlu, 4-1-4-1 sistemi ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 de beraberlik alarak, sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tuttu.

Bulut’un şubat ayında Fenerbahçe’nin, Kadıköy’de oynadığı ve puan kayıpları yaşadığı Galatasaray, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kanattan çok göbekten yaptığı hücum organizasyonlarına, Emre Belözoğlu müdahale etti.

Söz konusu maçlarda Bulut’un takımı, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında göbekten yüzde 22.9 ile çıkarken, kanatlardan ise yüzde 16 isabetli orta yaptı. 1-0 kaybedilen Göztepe mücadelesinde yüzde 22 ile göbekten oynayan sarı-lacivertliler, bu maçta da yüzde 19 başarılı orta istatistiği yakaladı.

1-1 sona eren Antalyaspor müsabakasında yüzde 18 başarılı orta yapan Fenerbahçe, göbekten ise hücuma yüzde 23.9’luk payla çıktı. Bulut’un Kadıköy’deki son maçı olan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldığı Gençlerbirliği karşılaşmasında yüzde 21’lik başarılı orta yapılırken, hücuma ise yüzde 22 ile göbekten yüklenildi.