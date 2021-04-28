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Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir

28.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Emre Belözoğlu'ndan şans bekliyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart tarihinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

(SPORX)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor Mesut Özil
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dönsün dönsün puhahahaaa
kral
yahu bu adamı bu sezon almayın kadroya seneye başlasın

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