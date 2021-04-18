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Fenerbahçe'de Olivier Giroud transferi için Mesut Özil devrede!

18.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon için kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Chelsea forması giyen Olivier Giroud girdi. Sarı lacivertli takımın transferde en çok güvendiği isim ise Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Olivier Giroud transferi için Mesut Özil devrede!

Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü bir forvetin peşinde...

İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek. Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

MESUT ÖZİL İKNA TURLARINDA

Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.

GIROUD: 'MESUT İLE UYUMUMUZ ÇOK GÜZEL'

Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti. Giroud, Mesut Özil hakkında ''Mesut'un oyunu çok akıcı, çok basit oynuyor. Mesut ile saha içindeki uyumumuz çok güzel. O gerçekten çok kaliteli bir futbolcu.'' sözlerini kullanmıştı.

Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
morinho getirsen mesi yi alsan ronaldoyuda yanina koysan ali kocla olmaz hele emre ve volkanla hiç olmaz bu ikisi naletli ikisi kulüpbe ayak bastiklaŕı tarihi bir araştırin sıfır başarı
Emekli arkadaslarini topluyor. Eeee gunler kolay gecmez lafliyacak adam lazim.

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