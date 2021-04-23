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Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

23.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşıyor. İngiltere Premier Lig hayali olan, milli futbolcu EURO 2020'de de vitrin yapmak hedefinde. Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren Ozan'ın bonservis bedeli de belli oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'de Ozan 'Tufan'ı yaşanıyor. Sabah'ın iddiasına göre, milli futbolcu 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı.

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Bu sezon 5 gol ve 9 asistlik performansa ulaşan 26 yaşındaki yıldızın en yüksek rakamları, 2014-15'te 3 gol-7 asist ve geçen sezon 6 gol-6 asist idi. Ozan Tufan, Süper Lig'de kalan haftalarda Emre Belözoğlu'nun en önemli kozu olacak.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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