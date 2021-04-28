SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

28.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Bayındır, Attila Szalai, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas gibi oyuncuları Avrupa'nın dev takımlarının kıskacında olan Fenerbahçe, EURO 2020 oynayacak olan Ozan Tufan hariç diğer isimleri astronomik bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

OZAN TUFAN HARİÇ DİĞER İSİMLER KADRODA TUTULACAK

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.

ASTRONOMİK RAKAMLAR GELMEDİĞİ SÜRECE...

Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklifTransfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
kim alır ki uzaktan 3-4 gol attı diyemi?
20 olursa byee yoksa kalsın bundan iyisi şamda kaysı
ozan pimi çekilmiş bomba gibi fener bu sezon sattı sattı satamazsa gelecek sezonun 2.yarısında anadolu takımlarına kiralar ozanı

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

G.Saray başkan adaylığını açıkladı

G.Saray başkan adaylığını açıkladı

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

Thiam sezon sonunda gidiyor

Thiam sezon sonunda gidiyor

Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu

Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.