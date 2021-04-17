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Fenerbahçe'den 'LED tabela' açıklaması

17.04.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Ülker Stadyumu dış bölümünde yer alan LED tabela üzerinde yayınlanan bir video ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den 'LED tabela' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.

Sarı lacivertliler Ülker Stadyumu dışında bulunan LED tabela üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin videosu paylaşılması ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara cevap verdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin dış bölümünde yer alan LED ekranlardaki bir video ile ilgili bu akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını takip ettik.

2011 yılı itibarıyla stadımızda yer alan iki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

Geçmişte başlamış, uzun yıllardır da devam eden bu uygulama gereğince; ilgili dakikalarda kullanılan video ya da görsel içeriklerin, kulübümüzle, kulübümüzün hiçbir süreci ile bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır, bahsi geçen video da İBB TV’ye ait bir içeriktir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;
bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;
bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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