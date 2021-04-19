Fenerbahçe'den ses getirecek Cengiz Ünder transferi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.Liderlik yarışında Beşiktaş'ın hemen ardında bulunan sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun da gelişiyle bir ivme yakaladı.Genç teknik adam ile dördüncü maçına çıkan Kanarya, 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.Lider Beşiktaş'ın da puan kaybı yaşamasıyla zirveye iyice yaklaşan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Transfer çalışmalarını da yürüten Belözoğlu, yapılacak takviyelerde Avrupa kozunu kullanıyor.Gelecek yıl şampiyon olamasa dahi Avrupa'da mücadele etmenin planlarını yapan Fener, kadrosunu da buna göre kuracak.Özellikle hücum hattına transferler yapacak olan sarı lacivertliler, stoper bölgesine de takviye yapacak.Kanarya, bu kez transferde hata yapmak istemiyor.

BELÖZOĞLU CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDE!

Gelecek sezon takıma bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i listesinin başında tutuyor.İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz, bu sezon Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.Ada'da da beklenen seviyeye çıkamayan milli oyuncunun sezon sonu tekrardan İtalya'ya dönmesi bekleniyor.