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Fenerbahçe'den ses getirecek Cengiz Ünder transferi!

19.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamanın hesaplarını yapan Kanarya, sezon sonunda ses getirecek hamleler yapacak. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde transfer gündemine sürpriz bir ismi almıştı. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden olan Cengiz Ünder, çubukluya çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ses getirecek Cengiz Ünder transferi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.Liderlik yarışında Beşiktaş'ın hemen ardında bulunan sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun da gelişiyle bir ivme yakaladı.Genç teknik adam ile dördüncü maçına çıkan Kanarya, 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.Lider Beşiktaş'ın da puan kaybı yaşamasıyla zirveye iyice yaklaşan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Transfer çalışmalarını da yürüten Belözoğlu, yapılacak takviyelerde Avrupa kozunu kullanıyor.Gelecek yıl şampiyon olamasa dahi Avrupa'da mücadele etmenin planlarını yapan Fener, kadrosunu da buna göre kuracak.Özellikle hücum hattına transferler yapacak olan sarı lacivertliler, stoper bölgesine de takviye yapacak.Kanarya, bu kez transferde hata yapmak istemiyor.

BELÖZOĞLU CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDE!

Gelecek sezon takıma bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i listesinin başında tutuyor.İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz, bu sezon Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.Ada'da da beklenen seviyeye çıkamayan milli oyuncunun sezon sonu tekrardan İtalya'ya dönmesi bekleniyor.

ROMA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu bilinen yıldız futbolcudan iyi haber geldi.İtalyan ekibi Cengiz'i gelecek sezonun kadro planlamasında bulundurmuyor.Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE BİRLİKTE OYNAMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü ve aynı zamanda sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde Cengiz Ünder ile birlikte top koşturmuştu.Sezon sonunda milli oyuncuya çubukluyu giydirmek isteyen Belözoğlu, oyuncunun menajerliğini yürüten Erman Akyüz ve Serhat Balcı ile sürekli dirsek temasında.2014 yılında Cengiz, Başakşehir'den Roma'ya 14.25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.İtalyan ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemeyebilir.Sarı lacivertliler bu transferde kiralık formülünü uygulayabilir.Leicester ekibi ile bu sezon 19 maça çıkan Cengiz, 2 gol 3 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder Fenerbahçe Futbol Kulübü Roma
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
inşallah gelir ne diyelim
tamda fener şampiyon olacaktı.avrupa süper ligi kuruldu.bu fenerde var bişey

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