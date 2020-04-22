Fenerbahçeli Berke Özer karantinaya girmek Trabzon'a geldi

Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda yerleşti.
Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptali nedeniyle bu ülkede kaldığını söyledi. Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık" dedi.
Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirttip, teşekkür etti.
(DHA)
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