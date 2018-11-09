Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için lokma döktürüldü

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener için İzmir'in Ödemiş ilçesinde lokma döktürüldü.

Ödemiş Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Lozan Meydanı'ndaki Küçük Cami önüne hayatını kaybeden Şener'in fotoğrafını ve Fenerbahçe bayrağını astı.

Dernek başkanı Levent Ergin, Şener'i anmak için lokma hayrı düzenlediklerini belirtti.

Şener'in acılı ve kederli ailesine başsağlığı dileyen Ergin, "Fenerbahçe ailesi büyük bir ailedir. Bizler de acılarımızı ve sevinçlerimizi hep birlikte paylaşırız. Bugün de ebedi

hayata uğurladığımız Şener kardeşimizi anmak için Ödemiş halkına lokma hayrını gerçekleştirdik." dedi.

