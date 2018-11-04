Fenerbahçeli taraftar son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener, son yolculuğuna uğurlandı.
Şener için Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, baba Rıfat, anne Gülümser ve ağabeyler Eray ve Güray Şener taziyeleri kabul etti.
Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve futbolcular, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ile Fenerbahçe taraftar derneklerinin temsilcileri, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor ve diğer kulüplerin taraftarları, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İzmit Beşiktaşlılar Derneği ile Ultraslan taraftar gruplarının törene çelenk gönderdiği görüldü.
Törende baba Rıfat, anne Gülümser ve ağabeyleri Eray ve Güray Şener, üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve 41 numaralı forma bulunan Koray Şener'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Koray Şener'in cenazesi, Körfez İlimtepe Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
- Spor salonuna adı verilecek
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOÜ'de bir spor salonuna Koray Şener'in adının verileceğini belirtti.
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Koray Şener'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi
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