Fenerbahçeli taraftar son yolculuğuna uğurlanıyor

KOCAELİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener'in cenazesi, Kocaeli'ne getirildi.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenin ardından Şener'in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Kocaeli'nin Körfez ilçesine doğru yola çıkarıldı.
Şener'in cenazesi, Yarımca Atalar Mahallesi Alaattin Yüksel Caddesi'ndeki babaevine getirildi.
Baba Rıfat, anne Gülümser ve ağabeyleri Eray ve Güray Şener, üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve 41 numaralı forma bulunan Koray Şener'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Ayakta durmakta zorlanan aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübüne ait otobüsle Şener'in evine gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aileye taziyelerini iletti.
Şener'in evinin önüne, çok sayıda sarı-lacivert forma giyen Fenerbahçe taraftarı ile üniversite arkadaşları da geldi.
Evin önünde dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Şener'in cenazesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne götürüldü.
Şener'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınacak namazının ardından İlimtepe Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
1907 ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in, işçi emeklisi Rıfat ve esnaflık yapan Gülümser Şener'in 3 çocuğundan biri olduğu, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gördüğü öğrenildi.
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