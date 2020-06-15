Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt boşanma kararı sonrası teknik direktörlük planını askıya aldı

Dirk Kuyt, Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, 22 yıldır birlikte olduğu eşi Gertrude ile aralarındaki ilişkinin ateşinin söndüğünü söyledi. Hollandalı yıldız, bunun ailesi ve kendisi için üzücü bir durum olduğunu vurgulayarak, Gertrude ile birlikte çocukları için iyi bir ortam yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Gertrude ve Dirk Kuyt çifti, kızları Noëlle ile oğulları Roan, Jorden ve Aidan'a ayrılık kararını birlikte açıklayarak, boşanma işlemlerini başlattı.

Çiftin boşanma kararı, geçen haftadan bu yana Hollanda gündeminin en fazla konuşulan konularından bir oldu.

Genç yaşta tanışarak, 22 yıl önce çıkmaya başlayan Gertrude - Dirk Kuyt çifti, 17 yıl önce aldıkları evlilik kararıyla birlikteliklerine resmiyet kazandırmıştı. 4 çocuk sahibi olan Kuyt çifti, Hollanda, İngiltere ve Türkiye'de çok sayıda futbol taraftarının sempatisini toplamıştı.

Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, 22 yıldır birlikte olduğu ve 17 yıl önce evlendiği eşi Gertrude ile boşanma kararı alması, ünlü futbol yıldızının gelecek planlarını da etkiledi.

Yoğun geçen futbol kariyeri boyunca çevresindeki birçok insanı mutlu etmek için çalıştığını söyleyen Kuyt, "Ancak böyle bir yaşam tarzının olumsuzlukları vardı. Zamanla bunun benden ve ailemden çok şey götürdüğünü, esas olarak huzur aradığımı fark ettim" diye konuştu.

Hayatının en zor dönemini yaşadığını söyleyen Hollandalı yıldız, çocukları için gelecek planlarını da erteledi.

Profesyonel futbol yaşamını noktaladıktan sonra antrenörlük diploması alan 39 yaşındaki Kuyt, 21 yaş altı antrenörlüğü sonrası, 2021 - 2022 sezonundan itibaren Feyenoord takımının başına geçmeyi hedefliyordu.

Servetinin yarısını eski eşine bırakacak

Ancak, "Çocuklar artık antrenörlükten daha önemli" diyen Hollandalı yıldız, Dick Advocaat'ın ardından Feyenoord takımına teknik direktör olma planını rafa kaldırdığını açıkladı.

Hollanda medyasına göre, boşanma sonrası Gertrude Kuyt, ciddi bir servetin sahibi olacak. Futbolculuk geçmişinde 26 milyon euro gelir elde eden eski Fenerbahçeli oyuncu, servetinin yarısını, eski eşine bırakacak. Kuyt çiftinin, futbolcunun doğum yeri olan Noordwijk kasabasında yaklaşık 6 milyon euroya aldıkları ev de, boşanma sonrası paylaşılacak.