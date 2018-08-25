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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 02:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe’nin transfer görüşmesi yaptığı Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes,
saat 23.45’te British Airways’e ait tarifeli uçakla Londra’dan Atatürk Havalinanı’na geldi. Reyes’i, burada Fenerbahçeli taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Reyes, bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Diego Reyes Fenerbahçe futbolcu Londra

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