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Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Leicester City'den 25 milyon euro

21.04.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün transfer yapabilmesi için oyuncu satışı yapması gerekirken bir futbolcusu şimdiden İngilizlerin gözdesi konumunda yer alıyor. Hatta Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika transferinde yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Leicester City'den 25 milyon euro

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Erol Bulut ayrılığı ve Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle büyük bir ivme yakaladı. Lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk için fırsat kolluyor.23 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de gelen isimlerden beklenen katkının gelmemesi camiada büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Ne forvet bölgesinden ne de stoper bölgesinde istediğini bulamayan Fenerbahçe devre arası transfer döneminde de kadrosuna katkılar yaptı.

KİMSE TANIMIYORDU AMA...

Bu sezon başında Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık'la başlanan ligde büyük savunma hataları ve yetersiz performans nedeniyle Fenerbahçe devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi. Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

ADA TAKİPTE

Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor. EURO 2020'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor.Gelen son haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Leicester City, genç stoperin durumunu yakından takip ediyor. Leicester City'nin savunma hattında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

LEICESTER'DEN 25 MİLYON EURO

23 yaşındaki genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hakikaten çok iyi savunmacı, geleceğin büyük savunma oyuncularından bir tanesi olacak.
Adamın fiyatı ne kadar eder bilemem ama gerçekten hırslı ve iyi bir futbolcu. Bu yıl en beğendiğim transfer bu ve Pelkas oldu.

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