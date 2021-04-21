Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Leicester City'den 25 milyon euro

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Erol Bulut ayrılığı ve Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle büyük bir ivme yakaladı. Lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk için fırsat kolluyor.23 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de gelen isimlerden beklenen katkının gelmemesi camiada büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Ne forvet bölgesinden ne de stoper bölgesinde istediğini bulamayan Fenerbahçe devre arası transfer döneminde de kadrosuna katkılar yaptı.

KİMSE TANIMIYORDU AMA...

Bu sezon başında Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık'la başlanan ligde büyük savunma hataları ve yetersiz performans nedeniyle Fenerbahçe devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi. Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.