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Fenerbahçe'ye forvete Jean-Pierre Nsame

28.04.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Young Boys ile bu sezon gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye forvete Jean-Pierre Nsame

Bu sezon santrafor konusunda beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu yazıldı. İddialara göre Fenerbahçe dışında 7 kulübün daha Nsame için teklif ilettiği ifade ediliyor.

Nsame'ye Fenerbahçe dışında talip olan takımların ise Fiorentina, Parma, Udinese, Newcastle, Southampton, West Ham, Celtic olduğu kaydedildi.

Çıkan haberlere göre Young Boys kulübünün Nsame için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

2017'de Servette'den Young Boys'a 900 bin Euro'ya transfer olan Nsame, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 38 maçta 25 gol 9 asist üreterek kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

(SPORX)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam aydan vursa gol oluyor samatayı verın bunu alın
2 sene önce yazıdım yine buraya 2,5 milyon istemişlerdi düşmedelier peşine adam çok iyi daha bize yedirmezler bu sene samtta yerine Eran Zahavi olmuş olsaydı 9 puan öndeydik adam psv de 17 gol 5 asistle oynuyor bu adam istanbuldan döndü
alın iste bu adamı.verin 3-4 m euro.en azından iyi bir yedek olur.ademiden cisseden falan iyi

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