Feneryolu Marmaray İstasyonu alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldı

Yılmaz OKUR, Beyza Nur GÜLER/İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY, Feneryolu Marmaray istasyonu Alt geçidini şiddetli yağış sonrası su bastı. İki araç suya gömülürken, itfaiye ekipleri bölgede biriken suyu tahliye ederek, araçları kurtardı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yer yer su baskınları yaşandı. O adreslerden biri de Kadıköy, Feneryolu Marmaray istasyonu Alt geçidi oldu. Yoğun yağışın ardından tıkanan mazgallar nedeniyle alt geçidi su bastı. Baskın nedeniyle alt geçitten geçmeye çalışan 2 otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile mahsur kalanlar kurtarıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra tıkanan mazgalları temizleyerek biriken suları tahliye etti. Çevre sakinlerinden Soner Ertuğrul, "Yaklaşık 1 buçuk saat önce hızlı bir yağmur başladı. Yağmurdan sonra bu yokuştan sular hem üst hem bu taraftan hem Marmaray tarafından akmaya başladı. Köprünün altında 2 tane araç sular altında kaldı. Bu alt geçidi devamlı su basıyor. Bununla beraber etraftaki bütün apartmanların bodrum katları da su basıyor. Yetkililerden bir an önce buranın çözülmesini rica ediyoruz." dedi.

"HER YAĞMURDA YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR"

Yaşadığı apartmanda sık sık su baskınlarının yaşandığını belirten Ayten Gürlar ise, "Biz 40 yıldır burada oturuyoruz. Bu istasyon yapıldıktan sonra lağım suları, yağmur suları akmaya başlayınca alt katta oturuyoruz. Oradan oluk oluk sular akıyor. Her yere şikayetimizi bildirdik. Hiçbir yere ulaşamadık. Büyükşehir'e, Kadıköy Belediyesi'ne. 153'e. Yağmur yağınca bizim bahçeden oluk oluk su içeri basıyor. Biz alt kattayız. Biz de apartmanın çatıdan giden su borusunu kırdık. İşimizi öyle halledebildik. Zararı o şekilde önlemeye çalıştık ama her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor." Dedi.

(FOTOĞRAF)