Fenimist yazar Duygu Asena’nın kadına ve hayata dair söylediği unutulmaz 10 söz!

Masumiyet dizisinde Bahar karakteri kızı Ela’nın 19. yaş gününde hediye olarak Duygu Asena’nın “Kadının Adı Yok” kitabını verdi. Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusuna değinen diziden sonra Duygu Asena araştırılmaya başlandı. Duygu Asena var! "Seksizm" sözcüğünü Türkçe'ye kazandıran, tüm nefret oklarının hedefi haline gelmesine rağmen asla korkmayan ve hayatı boyunca çalışan; ilham veren, yol gösteren bir kadın... Sizler için bu güçlü kadının hayat ve kadınlık üzerine söylediği 10 unutulmaz cümlesini araştırdık.

EŞİTLİK

“Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok. Anlamıyor musunuz siz, kendim olmak istiyorum, kendi adımla anılmak istiyorum ve erkeklerden, evlilikten yalnızca dostluk bekliyorum. Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok.”

ACI ÇEKMEK

“Bir kez ve çok güçlü acı çekmek, yaşam boyu kronikleşmiş acıyı çekmekten daha kolaydır.”

ÖZGÜRLÜK

“Özgürlük kimseye bir zararın olmadan canının istediğini yapabilmektir. Ahlak; o da kimseye bir zararı olmadan yaşayabilmektir. Dürüstlük, içiyle dışı bir olabilmektir. Aşk, bir saat bile sürecek olsa, bir insana coşkuyla, arzuyla sarılabilmektir. Yaşam her anı, her saniyeyi yaşayabildiğin kadar iyi yaşayabilmektir.”