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Fennî gübre yerine tuz satmış

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Gürsu ilçesinde çiftçiye potasyum nitrat (gübre) görünümde poşetler içerisinde sahte madde satan kadın ziraat mühendisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çiftçiye potasyum nitrat (gübre) görünümde poşetler içerisinde sahte madde satan kadın ziraat mühendisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İfadesi alınan kadın mühendis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Ö.(41) isimli kadın ziraat mühendisinin, Yalova’dan temin ettiği barkod numaralı torbaların içerisindeki potasyum nitratı (gübre) boşaltıp içerisine potasyum nitrat görünümlü tuz ve buna benzer yabancı maddeleri doldurup, Gürsu ve mahallelerinde piyasaya sürerek çiftçileri dolandırdığı istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. S.Ö, kullanmış olduğu 34 A.. 5.. plakalı araç içerisinde Gürsu ilçe merkezinde yakalandı. Alınan adlî arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, üzerinde barkod numarası bulunan, 25 kilo ağırlığında 50 torba potasyum nitrat görünümlü malzeme ele geçirildi. Yine aynı şahsın Gürsu bölgesinde piyasaya sürmüş olduğu toplam 247 torba sahte gübre olduğu değerlendirilen malzemeye de el konuldu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından ele geçirilen malzemelerden tahlil için gerekli numuneler alındı. Gözaltına alınan S.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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