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Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı!

Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı.

Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı

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Açık havayı seven ama yağmurdan pek haz etmeyen adam sürgülü çatı için ilk önce garajının çatısını söktü.
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İşte muhteşem yetenek.
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Anahtar Kelimeler:
Colinfurze youtube tasarım yetenek

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