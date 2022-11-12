Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Türkiye'nin dört bir yanında makyaj stüdyoları açmaya devam fenomen Ala Tokel, son zamanlarda aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ala Tokel, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Ala Tokel'in paylaşımına ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', 'Nazar değmesin'' ve ''Hoş kadınsın ama yanlış adamları seçiyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Ala Tokel, yakın zaman önce Survivor'ın yıldızı Yiğit Poyraz ile birlikteydi. Aşklarını göz önünde yaşayan çift, sessiz sedasız ayrıldı.

Yiğit Poyraz'ın adı şimdilerde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le anılıyor. Yasmin Erbil, gece geç saatlerde Yiğit Poyraz'ı çektiği videoyu apar topar silmişti.

Ala Tokel ise şöhretin ilk yıllarında sevgilisi Eren Bülbül ile evlenmiş ancak bu izdivaç kısa sürmüştü.



