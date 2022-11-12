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Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

12.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Türkiye'nin dört bir yanında makyaj stüdyoları açmaya devam fenomen Ala Tokel, son zamanlarda aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ala Tokel, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Ala Tokel'in paylaşımına ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', 'Nazar değmesin'' ve ''Hoş kadınsın ama yanlış adamları seçiyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Ala Tokel, yakın zaman önce Survivor'ın yıldızı Yiğit Poyraz ile birlikteydi. Aşklarını göz önünde yaşayan çift, sessiz sedasız ayrıldı.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Yiğit Poyraz'ın adı şimdilerde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le anılıyor. Yasmin Erbil, gece geç saatlerde Yiğit Poyraz'ı çektiği videoyu apar topar silmişti.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Ala Tokel ise şöhretin ilk yıllarında sevgilisi Eren Bülbül ile evlenmiş ancak bu izdivaç kısa sürmüştü.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Hoş kadınsın ama...'


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Yiğit Poyraz Ala Tokel

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