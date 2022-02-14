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Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesine yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''

14.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren fenomen Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Ala Tokel, göğüs dekolteli paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesine yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük beğeni toplayan fenomen Ala Tokel, cesur stiliyle gündeme geldi. Kırmızı bir straplez bluz tercih eden Ala Tokel'e, ''Abla hiç giyinmeseydin'', ''Yaktın beni'' ve ''Sana yanığım ama bu ateşi harlama'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesine yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ala Tokel, İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı.

Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya bölümünü bitiren Ala Tokel, kendisine bir makyaj stüdyosu kurdu.

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