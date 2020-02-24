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Fenomen Ata Benli, Erdoğan ve İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı! Ardından özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan Ata Benli'nin, trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığı iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yalanlama geldi. Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiği ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği ortaya çıktı.

Fenomen Ata Benli, Erdoğan ve İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı! Ardından özür diledi

Avrasya Tüneli girişinde trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığını iddia eden Ata Benli'nin yalan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.

Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI!

Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.

İŞTE ATA BENLİ'NİN POLİSLERE ATTIĞI İFTİRA

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Anahtar Kelimeler:
Fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, polis,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
al sana durduk yere ortalığı karıştırmaya çalışan yaratık
Bunu Twitter da çok eskiden beri biliyorum. Ne olduğu belli olmayan, takipçi kasmak için kıvranan, tam anlamıyla boşun teki. Trafik polisi güya bunu tanımış ve sen Twitter 'daki şu kişi misin demiş. Yav sen kimsin, kendini ne sanıyorsun. Seni bu haber sitesinde bile kimse tanımaz. Ben de şansa tanıyorum çünkü saçma hareketlerin ile birkaç yıl önce dikkatimi çekmiştin ve bu nasıl insan, insanda biraz duruş olur, gibisinden düşünmüştüm. Yani seni ben böyle tanıyorum burada başka tanıyan da az vardır. Twitter kullanıp seni tanıyanlar da zaten senin notunu çoktan vermiştir. İftiracı, utan utan..
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