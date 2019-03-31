Fenomen boğa Ferdinand sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor

Melis KARAKUZULU- Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA) KURBAN Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve denizde bulunmasının ardından, ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa 'Ferdinand', burada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, Deniz suyundan dökülen dişleri yeniden çıktı, olması gereken kiloya ulaştı. Buradaki düvelerin peşinden koşturup duruyor dedi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunduktan sonra ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmesi sağlanan boğa Ferdinand, artık sağlıklı ve mutlu günler geçiriyor. Hayvan pazarından kaçtıktan sonra uzun süre denizde kaldığı için tuzlu su nedeniyle döküldüğü belirtilen dişleri de yeniden çıktı.

Kemalpaşa'daki barınakta 7 aydır Ferdinand'ın bakımını yapan çiftlik sahibi Sibel Çakır, Ferdinand'ın son durumu muhteşem diyebiliriz. Geldiğinde kilosu olması gerekenin çok altındaydı ve yaşı küçüktü. Normalde dinen 2 yaşından önce kurban edilmiyor bu hayvanlar. Geldiğinden beri 250-300 kilo aldı. Ferdinand'ın olması gereken kilo 550-600 idi ve şu anda kilosu o civarda. Deniz suyundan dökülen dişlerinin hepsi yeniden çıktı. Buradaki düvelerin peşinde koşturup duruyor. Hiçbir sağlık problemi kalmadı. Toparlanma süreci yaklaşık 7 ay sürdü, bizi bayağı uğraştırdı. Özellikle Ferdinand'ın dişlerinin düzelmesi için çaba gösterdim. Ona gerekli vitaminleri vererek özel beslenme sağladık. Ferdinand fenomen oldu ve takipçisi çok fazla. Onun için elimizden gelenin daha daha fazlasını sunduk, kendisi de bu durumdan oldukça memnun diye konuştu.

