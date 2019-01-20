Fenomen çiftin korkunç ölümü

Geçtiğimiz Ekim ayında 240 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek feci şekilde can veren çiftin otopsi ve toksikoloji raporları ortaya çıktı.
240 metre yükseklikten düştüler
Fenomen Meenakshi Moorthy ve Vishnu Viswanath çifti, ABD'nin California eylaetindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret edip sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunacaktı.
Ancak çiftin tatili faciayla son buldu. Genç çift Ekim ayındaki kazada, selfie çekmek isterken kayalıklaran düşerek feci şekilde can verdi.
Çiftin ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok kişi park yönetimine tepki gösterdi.
Çiftin otopsi ve toksikoloji raporu ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
Çiftin, düştükleri esnada kanlarında alkol bulunduğu, alkolün seviyesi belirlenemese de bu sebeple düşmüş olabilecekleri belirtildi.
Çiftin cenazeleri 'Hindistan'a gönderilebilecek durumda olmadığı' için geçtiğimiz aylarda ABD'de yapılmıştı.
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