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Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de coştukça coştu! Kıvrak müşterisinden kalça şov

20.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Çılgın Dondurmacı’nın müşterileri ile yaptığı danslar çok konuşuluyor. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç Dubai’ye gitti. Dinç’in Dubai’den müşterisiyle yaptığı kıvrak dans binlerce beğeni aldı.

Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de coştukça coştu! Kıvrak müşterisinden kalça şov

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in müşterisiyle dans ettiği videolar çok konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı Dubai’ye gitti.

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KALÇA ŞOVA BEĞENİ YAĞDI

Çılgın Dondurmacı’nın bir müşterisi yaptığı dans ile büyük beğeni topladı. TikTok takipçileri videoya “Vay anasını sayın seyirciler”, “Bayrakları da asmış helal olsun kral turizm bakanı gibi çalışıyor.”, “Hayat dondurmacıya güzel” yorumunda bulundular.

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Birçok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3 milyon, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç ayrıca Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkıları ile de çok konuşulmuştu.

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