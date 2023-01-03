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Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler gözlerini alamadı

03.01.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomen kendine ait olan donduruma standının önünde müşterileriyle dans ederek çektiği videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Son olarak sarışın müşterisiyle dans ettiği dakikaları TikTok hesabında yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosunu izleyenler gözlerini alamadı.

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler gözlerini alamadı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Dondurmacı dünyada da tanınan bir isim. Dinç, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giderek orada da hayranlarıyla dans ederek videolar yayınlamıştı.

SARIŞIN MÜŞTERİSİ KALÇA DANSI YAPTI

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinç, bu kez sarışın müşterisiyle dansını yayınladı.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 2

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 3

Kalçasını salladıkça sallayan sarşın güzel, Çılgın Dondurmacı'nın şarkısı eşliğinde dans etti.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 4

kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alan Mehmet Dinç paylaşım yapmaya aktif bir şekilde devam ediyor.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 5

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 6

Dinç'in o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİ OLAY OLMUŞTU

transparan müşterisiyle dans

Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç'in transparan kıyafetli müşterisiyle dansı olay olmuştu.

çılgın dondurmacı mehmet dinç

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.


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