Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler şaştı kaldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Dondurmacı dünyada da tanınan bir isim. Dinç, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giderek orada da hayranlarıyla dans ederek videolar yayınlamıştı.

SARIŞIN MÜŞTERİSİ KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinç, bu kez sarışın müşterisiyle dansını yayınladı.

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

Kalçasını salladıkça sallayan sarşın güzel, Çılgın Dondurmacı'nın şarkısı eşliğinde dans etti.

kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alan Mehmet Dinç paylaşım yapmaya aktif bir şekilde devam ediyor.

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Dinç'in o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİ OLAY OLMUŞTU

Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç'in transparan kıyafetli müşterisiyle dansı olay olmuştu.

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.



