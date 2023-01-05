MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler şaştı kaldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler şaştı kaldı

05.01.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomen kendine ait olan dondurma standının önünde müşterileriyle dans ederek çektiği videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Son olarak sarışın müşterisiyle dans ettiği dakikaları TikTok hesabında yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosunu izleyenler gözlerini alamadı.

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın sarışın müşterisi kalçasını salladıkça salladı! O dansı izleyenler şaştı kaldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Dondurmacı dünyada da tanınan bir isim. Dinç, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giderek orada da hayranlarıyla dans ederek videolar yayınlamıştı.

SARIŞIN MÜŞTERİSİ KALÇA DANSI YAPTI

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinç, bu kez sarışın müşterisiyle dansını yayınladı.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 2

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 3

Kalçasını salladıkça sallayan sarşın güzel, Çılgın Dondurmacı'nın şarkısı eşliğinde dans etti.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 4

kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alan Mehmet Dinç paylaşım yapmaya aktif bir şekilde devam ediyor.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 5

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

çılgın dondurmacı sarışın müşterisiyle dans 6

Dinç'in o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİ OLAY OLMUŞTU

transparan müşterisiyle dans

Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç'in transparan kıyafetli müşterisiyle dansı olay olmuştu.

çılgın dondurmacı mehmet dinç

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgü Delikanlı son haliyle 'yok artık' dedirtti! Gören tanımadıÖzgü Delikanlı son haliyle 'yok artık' dedirtti! Gören tanımadı
Hikayesi çalıntı çıkmıştı! Fena ti'ye aldı Hikayesi çalıntı çıkmıştı! Fena ti'ye aldı
Anahtar Kelimeler:
youtube tiktok Mehmet Dinç Instagram çılgın dondurmacı nerede sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

Set öncesi kameralara yakalanınca gerildiler

Set öncesi kameralara yakalanınca gerildiler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.