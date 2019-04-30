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Fenomen dalgıç şelaleden bakın ne çıkardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 07:57 | Son Güncelleme

Fenomen dalgıç ABD'li Man+River, Youtube kanalında paylaştığı videoyla büyük ses getirdi. Arizona'daki bir şelaleye dalış gerçekleştiren Youtuber, şelaleye düşen eşyaları görme şansına sahip oldu.

Şelaleden çıkan eşyalarsa oldukça ilginçti. Çakıdan paraya, güneş gözlüğünden bilekliğe farklı farklı eşyalara rastlayan Man+River kanalının fenomen yüzünün bulduğu eşyalar arasında öyle bir tanesi vardı ki ağızları açık bıraktı.

Man + River isimli YouTube kanalının sahibi, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı.
Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.
Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?
Bir adet çakı
25 cent
Bu da dalgıcın bulduğu eşyaları koyduğu minik sepeti...
Uzaktan yüzüğe benziyor ama...
Eline aldığında işin aslının öyle olmadığını fark ediyor.
Güneş gözlüğü... Kim bilir nasıl düştü!
Başka bir gözlük daha!
Ve dalgıcı en çok şaşırtan eşya kumun altında gizlenmiş halde duruyor. Sakince kumu temizliyor.
Biraz daha dikkatlice bakınca... Evet bir telefon!
Hem de iPhone!
iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus olabilir...
Telefon su geçirmez kılıfı takılı halde düştüğünden dalgıç şüpheleniyor!
Dalgıç önce karaya çıkıyor ve...
Topladığı ne varsa önüne tek tek koyuyor.
Bileklik...
Madeni paralar...
Ve iPhone 6S Plus... Evet model buymuş! Ya çalışıyorsa?
Şimdi de iPhone'u hemen bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.
Ve evet... Ekrana ilk görüntü geldi bile! Neredeyse 9 aydır şelalenin dibinde duran iPhone'a kılıfı sayesinde hiçbir şey olmamış!
Şimdi de dalgıç, etik olanı yapıyor ve ekran kilidi bulunmayan telefonu açıp sahibinin numarasını buluyor.
Sahibini arayıp telefonu bulduğunu söylüyor.
Ve kavuşma anı!
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Anahtar Kelimeler:
youtuber fenomen ABD Arizona şelale

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