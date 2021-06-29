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Fenomen Destina Masal Güler uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

29.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı içerikler ile kısa sürede fenomen olan Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert'le birlikte silahlı saldırıya uğradı. Ünlü fenomen ve sevgilisi ile uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık'ın kendilerine ateş açtığını iddia etti.

Fenomen Destina Masal Güler uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Tiktok'ta yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Destina Masal Güler, sevgilisi Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Güler, evinin bahçesinde uğradığı saldırıdan sağ çıkmazken, sevgilisi kendilerine ateş açan kişinin Kemal Çalık olduğunu söyledi...

SİLAHLI SALDIRI SONUCU CANINDAN OLDU

Ankara’da hayatını sürdüren Tiktok fenomeni Destina Masal Güler, dört aydır Halil Mert’le isimli kişi ile birliktelik yaşıyordu. Evlerinin bahçesinde oturduğu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Masal Güler başından ve boynundan vurularak hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Hayatta kalan Halil Mert verdiği ifadede, kendilerine ateş açan kişinin Kemal Çalık olduğunu söylerken, o gün tartıştıklarını dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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