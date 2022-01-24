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  4. Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

24.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Duygu Özaslan, cesur Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özaslan, bu defa kırmızı elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, kırmızı elbiseli pozuyla takipçilerini mest etti. Özaslan'ın cesur paylaşımına, ''Sana kırmızı çok yakışıyor'', ''Taş gibi kadın'' ve ''Fenasın başa belasın'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli pozuyla takipçilerini mest etti

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli pozuyla takipçilerini mest etti


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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
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