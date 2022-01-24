Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, kırmızı elbiseli pozuyla takipçilerini mest etti. Özaslan'ın cesur paylaşımına, ''Sana kırmızı çok yakışıyor'', ''Taş gibi kadın'' ve ''Fenasın başa belasın'' gibi yorumlar yapıldı.
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