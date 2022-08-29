Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Duygu Özaslan, Instagram ve YouTube platformunu aktif olarak kullanıyor. Yüzbinlerce takipçiye sahip Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla sık sık ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Duygu Özaslan, basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirdi.

Eşiyle mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden olan Özaslan, havuz başında bikinili poz verdi.

Özaslan'ın tatil keyfine beğeni ve yorum yağdı.

"İYİ Kİ OKULU BIRAKMIŞIM"

31 yaşındaki Duygu Özaslan İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bırakmıştı.

Eğitim hayatıyla ilgili konuşan Özaslan, "İyi ki okulu bırakmışım, yine olsa yine bırakırım" demişti.

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