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Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

29.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, evliliğiyle magazin gündeminde sık sık yer alan fenomen, havuz başından poz verdi.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Duygu Özaslan, Instagram ve YouTube platformunu aktif olarak kullanıyor. Yüzbinlerce takipçiye sahip Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla sık sık ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Duygu Özaslan, basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirdi.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Eşiyle mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Sosyal medyanın aktif isimlerinden olan Özaslan, havuz başında bikinili poz verdi.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Özaslan'ın tatil keyfine beğeni ve yorum yağdı.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

"İYİ Kİ OKULU BIRAKMIŞIM"

31 yaşındaki Duygu Özaslan İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bırakmıştı.

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Eğitim hayatıyla ilgili konuşan Özaslan, "İyi ki okulu bırakmışım, yine olsa yine bırakırım" demişti.

3Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan havuz başından bikinili poz verdi!

Tarzınızı konuşturacağınız birbirinden şık bikini modellerine ulaşmak için buraya tıklayın.

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