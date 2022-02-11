Fenomen Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçerden 14 Şubat paylaşımı! Dekoltesine yorum yağdı

YouTuber, oyuncu ve şarkıcı olan Enes Batur ile kısa bir birlikteliği olan Ecenaz Üçer, sosyal medya hesabından yaptığı 14 Şubat paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Üçer'in giydiği derin dekolteli elbisesine hayranları yorum yağdırdı.

ECENAZ ÜÇER'DEN İMALI PAYLAŞIM

Enes Batur, Damla Aslanalp’ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ecenaz Üçer’le bir birliktelik yaşamıştı. Batur ile Üçer'in bu ilişkisi de çok uzun sürmedi. Bu ayrılık haberi gündem olunca Enes Batur bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Batur yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; Arkadaşlar Ecenaz ile yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım aramızda küslük oluştu, durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem."

Enes Batur ile ilişkisini sonlandıran Ecenaz Üçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne son derece mutlu girmeye hazırlanıyor. Üçer, Instagram hesabından yaptığı çiçekli derin dekolteli, paylaşımına takipçilerinden anında binlerce geldi. Ecenaz Üçer'in fotoğrafının altına yazdığı, "Eee napıyosun 14 şubatta falan?? çiçekler kimden diye boşuna merak etmeyin ben aldım." şeklindeki açıklamada gözlerden kaçmadı.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer, 10 Haziran 1998 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Üçer, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gördü. Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.



