Fenomen Ezgi Fındık’ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! “Yüz nakli yaptırmış gibi”

Makyaj içerikleriyle tanınan ve sosyal medya hesabından sık sık gündelik tarzını paylaşan güzel fenomen Ezgi Fındık'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

Instagram hesabını aktif kullanan ve pozlarıyla dikkat çeken Fındık’ın eski hali gündem oldu.

Ünlü fenomenin estetiksiz halini görenler "Yüz nakli yaptırmış gibi", "Çok güzel olmuş", "Çocukları ona benzemeyecek", "Diyecek bir şey bulamadım", "Güzel olmuş", "Doktorlara bravo" yorumlarında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Ezgi Fındık bir makyaj firmasında makyöz olarak çalışmaya başladı.

Kişisel bakım yazılarıyla tanınırlığını arttıran Ezgi Fındık, kısa sürede Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasına girmeyi başardı.

Ünlü fenomenin Instagram hesabından 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Ezgi Fındık, bir dönem Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile aşk yaşamıştı.



