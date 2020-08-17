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  4. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal sosyal medyada gündem oldu

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal'ın kız kardeşi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Hamide Gürdal, kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaştı.

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını artıran Gürdal'ın kız kardeşi de gündem oldu.Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

eski-gelin-adayi-hanife-gurdal-in-kiz-kardesi-13514904_8291_m

Hanife'nin kardeşi Hamide, pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal'ın kız kardeşi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Hamide Gürdal, kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaştı.

eski-gelin-adayi-hanife-gurdal-in-kiz-kardesi-13514904_5037_m

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını artıran Gürdal'ın kız kardeşi de gündem oldu.Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

eski-gelin-adayi-hanife-gurdal-in-kiz-kardesi-13514904_8136_m

Hanife'nin kardeşi Hamide, pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
biri acik biri kapali bunlar seytan seytan milleti kandirmak icin her b.k. yerler
al birini vur ötekisine
Sizede gün doğdu
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