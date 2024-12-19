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  4. Fenomen ismin gizemli gecesi! Eve geç geldi, 4. kattan aşağı düştü: Durumu ağır

Fenomen ismin gizemli gecesi! Eve geç geldi, 4. kattan aşağı düştü: Durumu ağır

19.12.2024 11:09
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 11:09
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İstanbul'da Kağıthane'de esrarengiz olay! İranlı fenomen Sara Mohseni eve geç saatte taksiyle geldi. Aradan birkaç saat geçtikten sonra ise 4. kattan aşağı düştü. İntihar girişimi mi cinayete teşebbüs mü sorusu hala yanıt ararkek Mohseni'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kağıthane'de yaşayan 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni gece saatlerinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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EVE GECE SAATLERİNDE GELDİ

Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi.

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BİRKAÇ SAAT SONRA DÜŞTÜ

Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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KIZI MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane İran Sosyal medya fenomeni
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