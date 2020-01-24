HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fenomen karısını kıskanıp vahşice öldürdü!

Fenomen karısını kıskanıp vahşice öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde Ayaz Ahmed isimli şahıs sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan eşi Reshma Magallani'yi kıskançlık sebebiyle boğarak öldürdü.

Fenomen karısını kıskanıp vahşice öldürdü!

Reshma Magallani'nin öldürülmeden önce kocası Ahmed'le kıskançlık sebebiyle yaşadığı tartışmalar sonucunda, ailesinin evine sığındığı, dışarıda bulunduğu sırada tenha bir yerde kocası tarafından boğularak vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Magallani'nin cansız bedeni cinayetten 1 gün sonra çevre sakinleri tarafından bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaptığı açıklamada Ayaz Ahmed'in yapılan ilk sorguda cinayeti itiraf ettiğini ve cinayeti Magallani'nin sosyal medyada popüler olmasını kabullenememesi sebebiyle işlediğini belirttiğini ifade etti.

Ahmed, çıkarıldığı ilk mahkeme sonucunda tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sigmar Gabriel Deutsche Bank'a geçiyorSigmar Gabriel Deutsche Bank'a geçiyor
Fransa’da Kritik Yasa Onaylandı Çalışanlar SokaktaFransa’da Kritik Yasa Onaylandı Çalışanlar Sokakta
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenomen karısını öldürdü boğarak öldürdü India Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: En az 6 kişi öldü!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!

Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!

'Trump, Erdoğan'a uzun süredir hayran!

'Trump, Erdoğan'a uzun süredir hayran'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.