Fenomen Mehtap Algül açıklamasıyla şaşırttı! Meğer kanser atlatmış!

Mehtap Algül, sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden biri. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Algül, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Paylaşımlarına ara veren ünlü isim, kanser atlattığı ve bu hastalığını çevresinden bile gizlediğini yazdı.

Instagram fenomenlerinden Mehtap Algül, bugğn akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etti.

Ünlü fenomen, 5 aydır kolon kanseri tedavisi gördüğünü ve bu tedaviyi doktoru ve kendisi dışında kimsenin bilmediğini yazdı.

'HAYATA VE ARANIZA TEKRAR KARIŞMAK...'

Algül paylaşımına 'Beni uzun zamandır merak ettiğinizi biliyorum. Yaklaşık 5 aydır bir tedavi süreci yaşıyorum. Kolon kanseri şüphesi ile başladığımız tedavi sürecine iki ameliyat sığdırdık.

Sevgili doktorlarımla birlikte, bu süreci ikimiz yaşadık. bu benim isteğimdi. Ailemden, sevdiklerimden, merak eden herkesten özür dilerim. Ancak işler zaten yeterince karışıkken kimsenin vaktinden ve duygularından almak istemedim.

Güzel haberi ve zaferimizi sizinle kutlamak istedim. 5 aylık mücadelenin ardından dün tüm sonuçlarım tertemiz çıktı. Özgürlüğüm elimde, ben yeni hayatıma hoş buldum.

Kaybettiğim bir 8 kilom var ama ikisini geri aldım bile. Hayata ve aranıza tekrar karışmak beni heyecanlandırıyor. Hadi sarılalım' notunu düştü. Algül'e kısa sürede destek mesajları yağdı.

