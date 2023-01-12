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Fenomen Mina Ceran'ın sütyensiz pozuna yorum yağdı! 'Çok sarsıcı'

12.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan fenomen Mina Ceran, sütyensiz paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Mor hırkasının içine bir şey giymeyen yıldıza takipçileri kayıtsız kalamadı.

Fenomen Mina Ceran'ın sütyensiz pozuna yorum yağdı! 'Çok sarsıcı'

Bir dönem Mahsun Kırmıgızül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Mina Ceran, son paylaşımıyla beğeni topladı.

Fenomen Mina Ceran sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Ceran iddialı paylaşımına ''Pozuna sadık biri'' notunu düştü.

Fenomen Mina Ceran sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Yasemin Şefkatli ''Baby girl'' yorumunda bulunurken, bir takipçisi ise ''Çok sarsıcı'' dedi.

Fenomen Mina Ceran sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Mina Ceran, cesur stiliyle sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Fenomen Mina Ceran'ın sütyensiz pozuna yorum yağdı! 'Çok sarsıcı'

26 yaşındaki fenomen, duru güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Fenomen Mina Ceran'ın sütyensiz pozuna yorum yağdı! 'Çok sarsıcı'

Antalya'da doğup büyüyen Mina Ceran, lisans eğitimini medya ve iletişim üzerine almıştı.

Fenomen Mina Ceran'ın sütyensiz pozuna yorum yağdı! 'Çok sarsıcı'


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