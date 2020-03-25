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Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bayburt'ta ocak ayında aşırı soğukların etkisiyle donan, Gökçedere Gölü'nün yüzeyine yatarak çektirdiği fotoğraf kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan 'Bayburtlu dayı' lakaplı Tuncay Şeker, bu kez karların üstünde poz vererek takipçilerinin ilgisini çekti.

Bayburt’ta ocak ayında etkili olan soğuk hava nedeniyle Gökçedere Gölü’nün yüzeyi buz tutunca, vatandaşlar göl üzerinde yürüyüş yaparak bu anları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmişti. Kent sakini Tuncay Şeker’in de buz tutan göl yüzeyine uzanmış halde çekilen fotoğrafları, sosyal paylaşım sitelerinde ilgi odağı olmuş, büyük beğeni toplamıştı.

Sosyal medyada fotoğrafların paylaşım rekoru kırmasının ardından 'Bayburtlu dayı' lakabıyla tanınan Şeker, kentte etkili olan kar yağışı sırasında çekilen fotoğraflarında da ilginç pozlarını sürdürdü. Şeker, karların üstüne uzanarak çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar, kısa sürede binlerce takipçinin beğenisi kazandı.

'BİRDEN FENOMEN OLDUM'

Sosyal medyada gündem olunca çok güldüğünü anlatan Şeker, tek amacının Bayburt’u tanıtmak olduğunu söyledi. Amatör olarak fotoğraf çektiğini ifade eden Şeker, “Amacım; Bayburt’u dünyaya tanıtmaktı ama bunu bir türlü başaramadım. Ancak Gökçedere Gölü’nün donan yüzeyinde verdiğim pozlarla birden sosyal medyanın diline düştüm. Çok komik yorumlar vardı, hepsi çok hoşuma gitti. Ama kötü yorumlar da vardı, bu yorumlara da üzüldüm. Bayburt’u tanıtmak istemiştim, birden fenomen oldum. Beni, ‘Bayburtlu dayı’ olarak tanıyorlar, yolda görünce fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayburt’u tanıtmaya devam edeceğim ve Bayburt’un en yüksek tepesinde poz vereceğim” dedi.

'AMACINA ULAŞTI'

Tuncay Şeker ile fotoğraf çeken Murat Akkoyunlu ise, “Verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Bayburt’u tanıtmak için uğraşıyordu ve sonunda bu amacına ulaştı” diye konuştu.

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