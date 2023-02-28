Fenomen Şeyda Erdoğan acı haberi duyurdu! "Tüm tedavileri denedik ama..."

Fenomen Şeyda Erdoğan sosyal medya hesabından kendisine sorulan soruları yanıtladı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından bölgeye giden ünlü isim, bu süreçte açıklamadığı acı haberi paylaştı ve kedisi Cino’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"GÜNDEMİN BU YOĞUNLUĞUNDA SÖYLEYEMEZDİM"

Fenomen Şeyda Erdoğan bir takipçisinin, "Abla özür dilerim seni üzmek istemiyorum ama Cino'dan haber var mı?" sorusunun üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, "2-3 gündür özellikle soruluyor bazılarının içine doğmuş gibi hatta, tabii gündemin bu zorluğunda söyleyemezdim. Geçtiğimizi haftalarda maalesef Cino'yu uğurladık." dedi.

"ÇOK ACI İÇİNDEYDİ"

Acı haberi Paylaşan Erdoğan kedisinin yaklaşık bir buçuk yıldır tedavi gördüğünü söyledi ve açıklamasına, "Hep çok umutla koştuk ama mümkün olmadı. Tüm alternatif tedavileri denedik ama bazen olmuyor... Elimden gelenin fazlasını yaptığım ve bunu bildiğim için ne kadar üzülsem de kabullenme sürecim nispeten hızlı oldu. Acı çekmediğini bilmek beni rahatlatıyor biraz. Son aylarda gerçekten çok acı içindeydi. Çünkü bazen bir dokunuş bile canını yakıyordu... " sözleri ile devam etti.

Erdoğan açıklamasını "Çok güzel bir kediydi, iyi huyluydu. Hayatı kısa oldu ama bu kısa zamanda ona elimizden gelen en iyi şekilde yuva olduk. Sokakta kalmadı, evi oldu, kardeşlerini kaybetmişti ama benim diğer çocuklar ona kardeş oldu. Çok güzel mamalar yedi, koştu, oynadı, sevildi. Ben onu kötü zamanlarıyla değil hep iyi halleriyle hatırlayacağım" cümleleri ile bitirdi.





