MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Şeyda Erdoğan acı haberi duyurdu! "Tüm tedavileri denedik ama..."

Fenomen Şeyda Erdoğan acı haberi duyurdu! "Tüm tedavileri denedik ama..."

28.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlara destek olmaya çalışan isimlerden biri olan fenomen Şeyda Erdoğan, Instagram hesabından yayınladığı mesajda acı haberi paylaştı.

Fenomen Şeyda Erdoğan acı haberi duyurdu! "Tüm tedavileri denedik ama..."

Fenomen Şeyda Erdoğan sosyal medya hesabından kendisine sorulan soruları yanıtladı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından bölgeye giden ünlü isim, bu süreçte açıklamadığı acı haberi paylaştı ve kedisi Cino’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"GÜNDEMİN BU YOĞUNLUĞUNDA SÖYLEYEMEZDİM"

Fenomen Şeyda Erdoğan bir takipçisinin, "Abla özür dilerim seni üzmek istemiyorum ama Cino'dan haber var mı?" sorusunun üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, "2-3 gündür özellikle soruluyor bazılarının içine doğmuş gibi hatta, tabii gündemin bu zorluğunda söyleyemezdim. Geçtiğimizi haftalarda maalesef Cino'yu uğurladık." dedi.

şeyda-erdoğan

"ÇOK ACI İÇİNDEYDİ"

Acı haberi Paylaşan Erdoğan kedisinin yaklaşık bir buçuk yıldır tedavi gördüğünü söyledi ve açıklamasına, "Hep çok umutla koştuk ama mümkün olmadı. Tüm alternatif tedavileri denedik ama bazen olmuyor... Elimden gelenin fazlasını yaptığım ve bunu bildiğim için ne kadar üzülsem de kabullenme sürecim nispeten hızlı oldu. Acı çekmediğini bilmek beni rahatlatıyor biraz. Son aylarda gerçekten çok acı içindeydi. Çünkü bazen bir dokunuş bile canını yakıyordu... " sözleri ile devam etti.

şs

Erdoğan açıklamasını "Çok güzel bir kediydi, iyi huyluydu. Hayatı kısa oldu ama bu kısa zamanda ona elimizden gelen en iyi şekilde yuva olduk. Sokakta kalmadı, evi oldu, kardeşlerini kaybetmişti ama benim diğer çocuklar ona kardeş oldu. Çok güzel mamalar yedi, koştu, oynadı, sevildi. Ben onu kötü zamanlarıyla değil hep iyi halleriyle hatırlayacağım" cümleleri ile bitirdi.

şeyda-erdoğan1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olayHep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olay
Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...
Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."
Anahtar Kelimeler:
Şeyda Erdoğan sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı...

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı...

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.