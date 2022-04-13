Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar! "İyice zıvanadan çıktın"

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Şeyda Erdoğan geçtiğimiz günlerde, pantolonunun fermuarını açık bıraktığı pozuyla gündem olmuştu. Peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Şeyda Erdoğan yorum yağmuruna tutuldu.

ŞEYDA ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Ünlü fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekoltesini Instagram hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın son zamanlarda peş peşe dekolteli paylaşımlar yapması dikkat çekti.



Fenomene, "Harikasın", "Çok güzel görünüyorsun" tarzında yorumlar gelirken, "Sen iyice zıvanadan çıktın" yorumu dikkat çekti.

Göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Erdoğan, pantolonunun fermuarını açık bıraktığı pozuyla da olay olmuştu.

Erdoğan makyaj stili ve tarzıyla dikkat çekiyor.



23 yaşındaki Şeyda Erdoğan'ın oyunculuk deneyimi de bulunuyor.





