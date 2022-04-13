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Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar! "İyice zıvanadan çıktın"

13.04.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube videolarıyla takipçi kitlesi elde eden Şeyda Erdoğan son zamanlarda Instagram fenomenliğine soyundu. İşi ve özel hayatıyla da sosyal medyanın takip edilen isimlerinden biri olan Şeyda Erdoğan, üst üste dekolteli pozlarını paylaştı.

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar! "İyice zıvanadan çıktın"

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Şeyda Erdoğan geçtiğimiz günlerde, pantolonunun fermuarını açık bıraktığı pozuyla gündem olmuştu. Peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Şeyda Erdoğan yorum yağmuruna tutuldu.

ŞEYDA ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Ünlü fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekoltesini Instagram hesabından paylaştı.

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

Erdoğan'ın son zamanlarda peş peşe dekolteli paylaşımlar yapması dikkat çekti.
Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

Fenomene, "Harikasın", "Çok güzel görünüyorsun" tarzında yorumlar gelirken, "Sen iyice zıvanadan çıktın" yorumu dikkat çekti.

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

Göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Erdoğan, pantolonunun fermuarını açık bıraktığı pozuyla da olay olmuştu.

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

Erdoğan makyaj stili ve tarzıyla dikkat çekiyor.
Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

23 yaşındaki Şeyda Erdoğan'ın oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

Fenomen Şeyda Erdoğan'dan peş peşe dekolteli pozlar!

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Şeyda Erdoğan Instagram
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