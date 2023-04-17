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  4. Fenomen Sibil Çetinkaya frikik vermemek için çantasıyla önünü kapadı! Kıyafetin üstü de altı da olay

Fenomen Sibil Çetinkaya frikik vermemek için çantasıyla önünü kapadı! Kıyafetin üstü de altı da olay

17.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan fenomen Sibil Çetinkaya cesur ve iddialı tarzı ile adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü fenomen bu defa derin yırtmaçlı süper minisiyle dikkat çekti. Genç fenomenin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Fenomen Sibil Çetinkaya frikik vermemek için çantasıyla önünü kapadı! Kıyafetin üstü de altı da olay

Instagram ve YouTube'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya dekolteli pozlarıyla beğeni topluyor. Lüks yaşamını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan fenomen Çetinkaya bu defa süper minisiyle takipçilerini mest etti.

Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmaçlı süper minisiyle nefes kepsen Çetinkaya crop tarzı üstüyle takipçilerinden tam not aldı.

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Ünlü fenomene takipçileri; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Harikasın', 'Süper görünüyorsun', 'Kalitene bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

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Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 yılında doğdu. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okullarında tamamladı.

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Mezun okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yaptı.

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Daha sonrasında; Üniversite değişim programları ile Londra’ya gitti ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar attı.

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sibil çetinkaya sosyal medya

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