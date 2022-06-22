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Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti! "Bu nasıl bir fizik"

22.06.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya son zamanların en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Mayolu pozunu paylaşan Çetinkaya, güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti! "Bu nasıl bir fizik"

YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanan içerik üreticisi Sibil Çetinkaya, kendi takipçi kitlesini oluşturdu. Yaşam tarzı videoları ve pozlarıyla sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Çetinkaya, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Genç fenomen mayolu pozuyla takipçilerini mest etti.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

O poza, "Bu nasıl bir fizik", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

YouTube ve Instagram fenomeni Sibil Çetinkaya birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

28 yaşındaki isim tarzıyla ön plana çıkıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyada renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Çetinkaya'nın 504 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti!

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