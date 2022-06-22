Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla takipçilerini mest etti! "Bu nasıl bir fizik"

YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanan içerik üreticisi Sibil Çetinkaya, kendi takipçi kitlesini oluşturdu. Yaşam tarzı videoları ve pozlarıyla sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Çetinkaya, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Genç fenomen mayolu pozuyla takipçilerini mest etti.

O poza, "Bu nasıl bir fizik", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

YouTube ve Instagram fenomeni Sibil Çetinkaya birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

28 yaşındaki isim tarzıyla ön plana çıkıyor.

Sosyal medyada renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Çetinkaya'nın 504 bin takipçisi bulunuyor.





