Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan fenomen Sibil Çetinkaya, cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Sibil Çetinkaya'nın ip detaylı pantolonuyla verdiği pozlar, beğeni yağmuruna tutuldu.

Çetinkaya'nın iddialı stiline, ''Aşkım merak etme pantolon giydim'', ''Pantolonda da dekolte giymezsin ama ya!'' ve ''Her haliyle ateşli kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozlarına ''Acil silikon taktır'' ve ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' gibi yorumlar yapılmıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitiren Sibil Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndüğünde TV8'de çalışan fenomen, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Sibil Çetinkaya, geçmişte ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı.



