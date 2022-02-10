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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

10.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken fenomen Sibil Çetinkaya, bu defa iddialı pantolonuyla gündeme geldi. Sibil Çetinkaya'nın baştan aşağı dekolteli pantolonunu, takipçileri yorumsuz bırakmadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan fenomen Sibil Çetinkaya, cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Sibil Çetinkaya'nın ip detaylı pantolonuyla verdiği pozlar, beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Çetinkaya'nın iddialı stiline, ''Aşkım merak etme pantolon giydim'', ''Pantolonda da dekolte giymezsin ama ya!'' ve ''Her haliyle ateşli kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Sibil Çetinkaya'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozlarına ''Acil silikon taktır'' ve ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitiren Sibil Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Türkiye'ye döndüğünde TV8'de çalışan fenomen, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Sibil Çetinkaya, geçmişte ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın iddialı pantolonu olay oldu! Baştan aşağı dekolte


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