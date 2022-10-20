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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

20.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Fransa'dan paylaştığı süper minili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sibil Çetinkaya, bu defa sütyensiz paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Sibil Çetinkaya, bir organizasyonda tercih ettiği siyah dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı. Çetinkaya'nın iç çamaşırsız davet tarzına, takipçileri kayıtsız kalamadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

Sosyal medya kullanıcıları, Sibil Çetinkaya'nın cüretkar stiline ''Fizik kadın'', ''Ne giyse yakışıyor'' ve ''Her yerden dekolte akıyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

Güzel fenomenin iddialı kıyafetini beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Paris sokaklarında verdiği süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu. Güzel fenomenin pembe iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Londra'nın önde gelen oyunculuk okulu Lamda'da eğitim alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra kararını değiştirerek, kamera arkasında çalışmaya başladı. TV8'in reji ekibinde görev alan yıldız, sonrasında dijital mecralara açılarak YouTube'da 370 binden fazla abone kazandı.

Aşk hayatıyla da merak konusu olan Sibil Çetinkaya, bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı. Burak Yörük'ün, Çetinkaya'yı aldattığı iddia edilmişti.


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