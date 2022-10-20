Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Dekolteler akıyor''

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Sibil Çetinkaya, bir organizasyonda tercih ettiği siyah dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı. Çetinkaya'nın iç çamaşırsız davet tarzına, takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Sibil Çetinkaya'nın cüretkar stiline ''Fizik kadın'', ''Ne giyse yakışıyor'' ve ''Her yerden dekolte akıyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Güzel fenomenin iddialı kıyafetini beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Paris sokaklarında verdiği süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu. Güzel fenomenin pembe iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı.

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Londra'nın önde gelen oyunculuk okulu Lamda'da eğitim alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra kararını değiştirerek, kamera arkasında çalışmaya başladı. TV8'in reji ekibinde görev alan yıldız, sonrasında dijital mecralara açılarak YouTube'da 370 binden fazla abone kazandı.

Aşk hayatıyla da merak konusu olan Sibil Çetinkaya, bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı. Burak Yörük'ün, Çetinkaya'yı aldattığı iddia edilmişti.



