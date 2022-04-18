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Fenomen Sibil Çetinkaya sırt dekolteli pozunu paylaştı! "Anladık Kardashianlara rakipsin"

18.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube üzerinden yaptığı çekimler ve sosyal medya paylaşımları ile ün kazanan Çetinkaya, paylaştığı pozlarla sık sık gündeme geliyor. Fenomen isim, son olarak sırt dekolteli bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Fenomen Sibil Çetinkaya sırt dekolteli pozunu paylaştı! "Anladık Kardashianlara rakipsin"

1994 yılında dünyaya gelen fenomen Sibil Çetinkaya, Londra'da her zaman hayali olan oyunculuğa dair adımlar atmış ve bunu Türkiye'de de sürdürmüştü. Aldığı eğitimlere rağmen oyunculuk yapmayan Sibil Çetinkaya, Youtube'a yönelmesinin ardından şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SIRT DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde konuşulan Sibil Çetinkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozu olay oldu.

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"AİLE HER ŞEYDİR"

Çetinkaya paylaşımına "Family is everything. (Aile her şeydir.) Dün ve bugünden ailem serisi geldi. You're my family, sister, soulmate. Ay sensiz bir hayat hayat değil yani. Seni dünyadaki kimseye değişmem ve 24 saat seninle yaşarım. ( şaka ) seni sonsuz seviyorum." notunu düştü.

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Fenomen ismin paylaşımına yorum ve beğeni yağarken, takipçilerinden "Hepsi çok güzel" , "O kadar güzelsiniz ki", ""Anladık Kardashianlara rakipsin" şeklinde yorumlar geldi.

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ŞEYMA SUBAŞI'DAN DA YORUM GELDİ

Çetinkaya'nın dekolteli paylaşımına Şeyma Subaşı'dan da kalp emojili bir yorum geldi.

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Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden ders aldığı bilinen Sibil Çetinkaya, oyunculuk eğitimine Londra City Academy’de devam etmiş ve LAMDA Akademisi’nde ise eğitimini tamamlamıştı.

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İşte Sibil Çetinkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kim Kardashian Şeyma Subaşı
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