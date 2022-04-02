Fenomen Yaren Alaca'nın derin dekolteli pozu yok artık dedirtti! "İçinde bir şey yok mu Yaren Abla"

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla gündemde sık sık yer alan Yaren Alaca, daha önce kar pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı. Yaren Alaca'nın şaşırtan ve iddialı paylaşımlarına ''Bakarken üşüdüm'', ''Hasta olacaksın'' ve ''Aman ne iyi bir şey yaptın'' gibi yorumlar yapılmıştı.

SÜTYENSİZ POZU "YOK ARTIK" DEDİRTTİ'

Bursa doğumlu olan Yaren Alaca'nın, Yugoslavya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği biliniyor.

Sosyal medyaya TikTok'tan başlayan ünlü ismin platformda 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve YouTube'da ise 600 binden fazla abonesi bulunuyor.

Instagram'da da çokça aktif olan Yaren Alaca'nın Instagram'da 1,3 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Alacak, bu kez sütyensiz pozuyla ortalığı karıştırdı. Ünlü fenomenin paylaştığı poz için

"İçinde bir şey yok mu Yaren Abla" "Galiba aşık oldum" şeklinde yorumlar yapıldı.

SURVİVOR DENİSA'DAN DA YORUM GELDİ!

Survivor yarışması ile tanınan Denisa'dan da yorum geldi. Denisa, fotoğrafta "Mavi gözlerinin derinliğinde boğulması" yorumunu düştü.



