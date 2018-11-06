Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

Her gün 12.30 ve 20.30'da canlı yayınlanan yarışmanın bugünkü soruları merak uyandırdı. Hadi Bilgi Yarışması'nda katılımcılara soru başına 10 saniye süre tanınıyor. 12 genel kültür sorusunun tamamına yanıt veren katılımcılar önceden belirlenen ödülün sahibi oluyor.

Hadi Bilgi Yarışması'nda çıkan sorular

1 / 14 1. Ağladığını gizlemeye çalışan kişiler klişe olarak gözüne ne kaçtığını söyler? Toz, Su, Dağ

2 / 14 2. Hangisi trafik ışıklarındaki renklerden değildir? Mavi, Sarı, Kırmızı

3 / 14 3. Bir dansa da adını veren çarliston hangisinin türüdür? Elma, Biber, Domates

4 / 14 4. Periyodik tablo hangi dersin konusudur? Coğrafya, Resim, Kimya

5 / 14 5. Toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan gözleri neredeyse hiç görmeyen hayvan hangisidir? Tilki, Sincap, Köstebek

6 / 14 6. Öğrencilerin bir eğitmenin gözetiminde okul dışında yaptıkları çalışmaya ne denir? Etüt, Seminer, Açık oturum

7 / 14 7. Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Aragorn hangi filmde yer alan karakterlerdir? Alacakaranlık, Şarlo, Yüzüklerin efendisi

8 / 14 8. Macaristanın başkenti Budapeşte'nin içinden geçen, şehri Budin ve Peşte diye ayıran nehir hangisidir? Volga, Tuna, Ural

9 / 14 9. Kesinlik kazanmamış ağızdan ağıza dolaşan söylenti anlamına gelen kelime hangisidir? Teveccül, Tevatür, Tevellüt,

10 / 14 10. "İstanbul deyince aklima marti gelir Yarisi gümüş, yarisi köpük Yarisi balik yarisi kuş Istanbul deyince aklima bir masal gelir Bir varmiş, bir yokmuş" dizeleri hangi şaire aittir? Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Oktay, Rıfat Horozcu

11 / 14 11. 'Müşteri' ve 'Erendiz' hangi gezegenin eski isimleridir? Mars, Venüs, Jüpiter

12 / 14 12. Mozart'ın ünlü saraydan kız kaçırma operasında saraydan kaçırılan kızın ismi nedir? Odette, Konstanze, Violetta

13 / 14 İşte cevaplar 1. Toz, 2. Mavi, 3. Biber, 4.Kimya, 5. Köstebek, 6. Etüt