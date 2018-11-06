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Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kısa sürede herkesin vazgeçilmezi haline gelen bilgi yarışması Hadi rüzgarı esmeye devam ediyor. Mobil cihazlardan oynanabilen ve canlı yayınlanan para ödüllü yarışma Hadi’de katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Çıktığı günden bu yana fenomen olan yerli mobil canlı yarışma programı Hadi Bilgi yarışması'nın bugünkü soru ve cevapları.

Her gün 12.30 ve 20.30'da canlı yayınlanan yarışmanın bugünkü soruları merak uyandırdı. Hadi Bilgi Yarışması'nda katılımcılara soru başına 10 saniye süre tanınıyor. 12 genel kültür sorusunun tamamına yanıt veren katılımcılar önceden belirlenen ödülün sahibi oluyor.

Hadi Bilgi Yarışması'nda çıkan sorular

1 / 14

1. Ağladığını gizlemeye çalışan kişiler klişe olarak gözüne ne kaçtığını söyler?

1. Ağladığını gizlemeye çalışan kişiler klişe olarak gözüne ne kaçtığını söyler?
Toz, Su, Dağ
2 / 14

2. Hangisi trafik ışıklarındaki renklerden değildir?

2. Hangisi trafik ışıklarındaki renklerden değildir?
Mavi, Sarı, Kırmızı
3 / 14

3. Bir dansa da adını veren çarliston hangisinin türüdür?

3. Bir dansa da adını veren çarliston hangisinin türüdür?
Elma, Biber, Domates
4 / 14

4. Periyodik tablo hangi dersin konusudur?

4. Periyodik tablo hangi dersin konusudur?
Coğrafya, Resim, Kimya
5 / 14

5. Toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan gözleri neredeyse hiç görmeyen hayvan hangisidir?

5. Toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan gözleri neredeyse hiç görmeyen hayvan hangisidir?
Tilki, Sincap, Köstebek
6 / 14

6. Öğrencilerin bir eğitmenin gözetiminde okul dışında yaptıkları çalışmaya ne denir?

6. Öğrencilerin bir eğitmenin gözetiminde okul dışında yaptıkları çalışmaya ne denir?
Etüt, Seminer, Açık oturum
7 / 14

7. Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Aragorn hangi filmde yer alan karakterlerdir?

7. Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Aragorn hangi filmde yer alan karakterlerdir?
Alacakaranlık, Şarlo, Yüzüklerin efendisi
8 / 14

8. Macaristanın başkenti Budapeşte'nin içinden geçen, şehri Budin ve Peşte diye ayıran nehir hangisidir?

8. Macaristanın başkenti Budapeşte'nin içinden geçen, şehri Budin ve Peşte diye ayıran nehir hangisidir?
Volga, Tuna, Ural
9 / 14

9. Kesinlik kazanmamış ağızdan ağıza dolaşan söylenti anlamına gelen kelime hangisidir?

9. Kesinlik kazanmamış ağızdan ağıza dolaşan söylenti anlamına gelen kelime hangisidir?
Teveccül, Tevatür, Tevellüt,
10 / 14

10. "İstanbul deyince aklima marti gelir Yarisi gümüş, yarisi köpük Yarisi balik yarisi kuş Istanbul deyince aklima bir masal gelir Bir varmiş, bir yokmuş" dizeleri hangi şaire aittir?

10. "İstanbul deyince aklima marti gelir Yarisi gümüş, yarisi köpük Yarisi balik yarisi kuş Istanbul deyince aklima bir masal gelir Bir varmiş, bir yokmuş" dizeleri hangi şaire aittir?
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Oktay, Rıfat Horozcu
11 / 14

11. 'Müşteri' ve 'Erendiz' hangi gezegenin eski isimleridir?

11. 'Müşteri' ve 'Erendiz' hangi gezegenin eski isimleridir?
Mars, Venüs, Jüpiter
12 / 14

12. Mozart'ın ünlü saraydan kız kaçırma operasında saraydan kaçırılan kızın ismi nedir?

12. Mozart'ın ünlü saraydan kız kaçırma operasında saraydan kaçırılan kızın ismi nedir?
Odette, Konstanze, Violetta
13 / 14

İşte cevaplar

İşte cevaplar
1. Toz, 2. Mavi, 3. Biber, 4.Kimya, 5. Köstebek, 6. Etüt
14 / 14

7.Yüzüklerin efendisi, 8. Tuna, 9. Tevatür, 10. Bedri Rahmi Eyüboğlu, 11.Jüpiter 12.Konstanze
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Hadi Bilgi Yarışması canlı yarışma genel kültür

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