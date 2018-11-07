Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

Çıktığı günden bu yana fenomen olan yerli mobil canlı yarışma programı Hadi Bilgi yarışması'nın bugünkü soru ve cevapları.
Hadi Bilgi Yarışması'nda çıkan sorular (7 Kasım Çarşamba)
1 / 14
1. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaz?
Su, Kolonya, Demir
2 / 14
2. 'Turnayı gözünden vurdu' ile biten sözün başı nasıldır?
Durdu durdu, Çalıştı çalıştı, Düşündü düşündü
3 / 14
3. Metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında iniş ve binişlerde öncelik hangisindedir?
Uyuyanlarda, Koşanlarda, İnenlerde
4 / 14
4. Sevinç, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti gelir?
Üç nokta, Soru işareti, Ünlem
5 / 14
5. Sütün veya yoğurdun yüzeyinde toplanan açık sarı renkli katman nedir?
Kefir, Kaymak, Tereyağı
6 / 14
6. Çevresine göre çukurda kalmış çoğunlukla alüvyonla örtülü düzlük alanlara ne ad verilir?
Körfez, Ova, Tepe
7 / 14
7. Çayır, keçi, kültür hangisinin türleridir?
Mantar, Tatlı, Biber
8 / 14
8. Ormanda on kaplan gücünde olduğu söylenen kahraman hangisidir?
Kızılmaske, Zagor, Tarzan
9 / 14
9. Düz vitesli otomobil kullanan sürücünün en solunda kalan pedal hangisidir?
Gaz, Fren, Debriyaj
10 / 14
10. 107 kişilik nüfusu ile çizgi film Şirinler'den sadece 6 kişi fazla olan Şirinler Köyü hangi ilimizdedir?
Bartın, İzmir, Iğdır
11 / 14
11. Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz ilk gezisini nereye yapmıştır?
Roma, Paris, Viyana
12 / 14
12. Guiness Rekorlar Kitabı'na göre 2004 yılında yapılan dünyanın en büyük düğün pastasının ağırlığı ne kadardır?
68 kg, 618 kg, 6818 kg
13 / 14
Cevaplar
1. Demir, 2. Durdu durdu, 3. İnenlerde, 4. Ünlem, 5. Kaymak, 6. Ova
14 / 14
7. Mantar, 8. Kızılmaske, 9. Debriyaj, 10. Bartın, 11. Paris, 12. 6818 kg
Okuyucu Yorumları 0 yorum